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На Харківщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА «Гербера»

На Харківщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА «Гербера»

На Південно-Слобожанському напрямку оператори РУБпАК «Стрікс» 4-го прикордонного загону знищили 14 російських БпЛА типу «Гербера». Усі безпілотники були виявлені та збиті до того, як змогли виконати своє завдання.

Про це повідомили в ДПСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку оператори РУБпАК «Стрікс» 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони продовжують полювання на російські безпілотники.

Цього разу в зоні відповідальності підрозділу було виявлено та знищено 14 російських БпЛА типу «Гербера».

Окупанти активно використовують такі безпілотники не лише для завдання ударів, а й як інструмент виснаження української протиповітряної оборони.

Масові запуски подібних цілей змушують витрачати ресурси ППО, а також відволікати сили та засоби на реагування на повітряні загрози.

Усі 14 безпілотників були своєчасно виявлені та знищені ще до того, як змогли виконати своє завдання.

У підрозділі зазначили, що кожна збита «Гербера» – це зірвана атака, збережені ресурси української оборони та ще один крок до безпечнішого неба над Харківщиною.


Агентство Телевидения Новости

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