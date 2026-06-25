На Харківщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА «Гербера»
На Південно-Слобожанському напрямку оператори РУБпАК «Стрікс» 4-го прикордонного загону знищили 14 російських БпЛА типу «Гербера». Усі безпілотники були виявлені та збиті до того, як змогли виконати своє завдання.
Про це повідомили в ДПСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку оператори РУБпАК «Стрікс» 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони продовжують полювання на російські безпілотники.
Цього разу в зоні відповідальності підрозділу було виявлено та знищено 14 російських БпЛА типу «Гербера».
Окупанти активно використовують такі безпілотники не лише для завдання ударів, а й як інструмент виснаження української протиповітряної оборони.
Масові запуски подібних цілей змушують витрачати ресурси ППО, а також відволікати сили та засоби на реагування на повітряні загрози.
Усі 14 безпілотників були своєчасно виявлені та знищені ще до того, як змогли виконати своє завдання.
У підрозділі зазначили, що кожна збита «Гербера» – це зірвана атака, збережені ресурси української оборони та ще один крок до безпечнішого неба над Харківщиною.