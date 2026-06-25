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ЄС перерахував Україні перші 3,2 млрд євро з 90-мільярдного кредиту

ЄС перерахував Україні перші 3,2 млрд євро з 90-мільярдного кредиту

Сьогодні, 25 червня, Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро.

Як пише Кореспондент, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро», – наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення росії Євросоюз та його держави-члени надають Україні безпрецедентну економічну, фінансову та військову підтримку.

Вона додала, що рада і пишається тим, що сьогодні оголошує про цю виплату.

«І ми почнемо виплачувати перші 6 млрд євро на виробництво дронів найближчими днями», – пообіцяла фон дер Ляєн.

У свою чергу Свириденко повідомила в Телеграм, що 3,2 млрд євро вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України.

Агентство Телевидения Новости

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