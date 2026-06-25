ЄС перерахував Україні перші 3,2 млрд євро з 90-мільярдного кредиту
Сьогодні, 25 червня, Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро.
Як пише Кореспондент, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро», – наголосила вона.
Фон дер Ляєн зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення росії Євросоюз та його держави-члени надають Україні безпрецедентну економічну, фінансову та військову підтримку.
Вона додала, що рада і пишається тим, що сьогодні оголошує про цю виплату.
«І ми почнемо виплачувати перші 6 млрд євро на виробництво дронів найближчими днями», – пообіцяла фон дер Ляєн.
У свою чергу Свириденко повідомила в Телеграм, що 3,2 млрд євро вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України.