У Харкові 17-річна дівчина підіймала руку на свою бабусю: що зробила поліція

Поліцейські Харкова відреагували на повідомлення про домашнє насильство щодо літньої жінки.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про факт домашнього насильства в одній із родин, що проживають у Київському районі міста Харкова.

На місце події негайно прибули працівники поліції. Під час перевірки правоохоронці встановили, що 17-річна дівчина в ході сімейного конфлікту вчинила психологічне та фізичне насильство щодо своєї 70-річної бабусі.

Поліцейські припинили протиправні дії, забезпечили безпеку потерпілої та надали їй необхідну допомогу. Від жінки прийнято відповідну заяву.

За результатами реагування відносно неповнолітньої кривдниці винесено терміновий заборонний припис. Також інформацію направлено до уповноважених служб для проведення подальшої профілактичної та соціальної роботи з родиною.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости