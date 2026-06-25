Підсумки 15-го дня ЧС-2026: Бразилія розгромила Шотландію

П’ятнадцятий ігровий день чемпіонату світу 2026 приніс перші вирішальні розв’язки групового етапу. Мексика завершила групу зі стовідсотковим результатом, Бразилія розгромила Шотландію завдяки дублю Вінісіуса Жуніора, Південна Африка вперше в історії вийшла до плейоф.

Про це повідомляє Чемпіон.

У заключному турі групи B чемпіонату світу-2026 збірна Канади поступилася Швейцарії.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

Боснія і Герцеговина у вирішальній грі за третє місце перемогла Катар.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Бразилія з дублем Вінісіуса впевнено обіграла Шотландію на ЧС-2026.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Збірна Гаїті програла Марокко у результативній перестрілці з рахунком 2:4.

У ніч проти 25 червня закінчилися два поєдинки групи А, Південна Корея поступилася Південній Африці.

Мінімальна перемога африканців 1:0.

Поєдинок проти Чехії став для Мексики звичайною формальністю, адже за тур до закінчення групового етапу команда Хав’єра Агірре гарантувала собі перше місце у квартеті та вихід до 1/16 фіналу.

Мексика виграла з рахунком 3:1.

За підсумками групи C до плейоф вийшли Бразилія та Марокко. Шотландія очікує на підсумки інших груп, а Гаїті завершує виступи на турнірі.

Мексика зі стовідсотковим результатом вийшла до 1/16 фіналу. ПАР завдяки перемозі над Південною Кореєю забезпечила історичну участь у плейоф. «Азіатським тиграм» залишається сподіватися на вихід як одній із найкращих команд, що посядуть треті місця, тоді як Чехія завершила виступи на груповому етапі.

Першими учасниками 1/16 фіналу, які визначили свого суперника, стали Канада та Південна Африка.

Агентство Телевидения Новости