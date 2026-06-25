Викрито схему розкрадання бюджетних коштів у харківському трамвайному депо

П’ятьом керівникам трамвайного депо в Харкові загрожує відповідальність за мільйонні махінації на фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Схема діяла з серпня 2022 по травень 2026 року. За цей період службовці працевлаштували щонайменше чотирьох «новачків». Оформили їх на посади інженера-електроніка, майстра цеху, токаря та фрезерувальника, що дозволило чоловікам отримати бронювання та відстрочку від мобілізації.

Насправді ж «працівники» не виконували жодних трудових обов’язків, не з’являлися на робочих місцях, а деякі з них навіть не мали необхідної освіти та розряду.

При цьому спільники регулярно вносили до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито відпрацьовані «співробітниками» години. На підставі цих підроблених документів чоловікам нараховували заробітну плату, яку службовці забирали собі та ділили у визначених частках.

Внаслідок цього територіальна громада міста втратила понад 3,3 млн гривень — саме стільки було безпідставно виплачено «мертвим душам».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури усім п’ятьом посадовцям повідомлено про підозру за фактами:

— заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно у великих розмірах, а також в особливо великих розмірах (ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України);

— службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до вчинення інших аналогічних епізодів.

Агентство Телевидения Новости