У Харкові за тиждень понад 240 разів у ліфтах застрягали люди

Через відключення електрики у Харкові за тиждень у ліфтах застрягло 243 людини.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

За тиждень надійшло більше 1,4 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

«За цей період комунальники відреагували на 243 випадки застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. Також вони відремонтували 11 ліфтів і п’ять систем диспетчеризації у будинках», – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні роботи виконано у понад 4,3 тис. будинків, що складає понад 56% від запланованої кількості.

Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів, на ремонт зупинено 21 підйомник.

Агентство Телевидения Новости