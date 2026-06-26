Двоє загиблих, восьмеро постраждалих: наслідки ударів рф по Харківщині за добу

З 25 по 26 червня війська рф атакували Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Для ударів окупанти застосували керовану авіацію та безпілотні літальні апарати різних видів. Двоє людей загинули, восьмеро постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вдень росіяни скерували БпЛА по Немишлянському району Харкова, пошкоджено приватний будинок.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів загинув 62-річний чоловік в місті Богодухів, ще двоє людей 44 та 64 років зазнали поранень. Постраждалих доставили до медичних закладів.

У полі поблизу селища Улянівка поранення дістав 41-річний цивільний чоловік. Постраждалого доставили до харківської лікарні.

У селі Губарівка зазнали пошкоджень цивільні автомобілі, залізнична інфраструктура, фермерське господарство.

У результаті авіаударів по Куп’янському району в селі Новоселівка одна людина загинула, троє дістали поранення. Зруйновано приватні будинки.

В селищі Приколотне внаслідок обстрілів постраждали двоє місцевих жителів.

У результаті ударів FPV-дронів по Золочівській громаді пошкоджено приватні будинки.

Російським ударом знищено житловий будинок в Ізюмському районі.

У Харківському районі обстрілами пошкоджено багатоквартирний та приватний будинок.

У Вовчанській громаді внаслідок прямого влучання дрона згорів приватний будинок.

Агентство Телевидения Новости