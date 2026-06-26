Харківські нацгвардійці отримали від Львова пожежний автомобіль і «швидку»

П’ята Слобожанська бригада НГУ «Скіф» отримала від Львова пожежний автомобіль і машину швидкої допомоги. Техніку передали Львову партнери з Тайваню.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

У квітні цього року ці автомобілі були передані Львову партнерами з Тайваню в межах масштабного проєкту.

За словами офіцерів бригади, які відповідають за медичне забезпечення та пожежну безпеку, техніка надійшла вчасно і стане важливим поповненням автопарку спецтехніки частини.

Пожежний автомобіль – це 10-колісна машина на шасі 6х4. Вона обладнана резервуаром для води об’ємом 8 тонн і має вантажопідйомність 12 тонн.

«Пожежні машини Isuzu надзвичайно популярні у службах порятунку завдяки своїй надійності, маневреності та здатності ефективно працювати навіть у щільній міській забудові. Цей автомобіль дозволяє швидко та ефективно транспортувати велику кількість води до місця пожежі та забезпечує високоефективне гасіння завдяки потужному насосу, який подає воду зі швидкістю 40 літрів за секунду під високим тиском через спеціальні рукава», – зазначив офіцер частини Павло Височин.

За його словами, в умовах війни така техніка допоможе захищати особовий склад, військові об’єкти та майно від наслідків пожеж і надзвичайних подій.

Машина швидкої допомоги створена на базі фургона Volkswagen. Такий спецтранспорт під час війни використовується як евакуаційний автомобіль.

Фургон-швидка допомога Volkswagen має достатньо простору та зручний доступ до медичного обладнання, що має забезпечити безперебійний робочий процес для гвардійських медиків.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що місто спільно з Інститутом міста передало техніку бійцям 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф».

“Цю спецтехніку громада нашого міста отримала в квітні від тайванського народу в межах масштабної передачі 68 рятувальних машин для України й одразу спрямувала туди, де вона найпотрібніша. Зараз ці машини критично необхідні для евакуації та гасіння пожеж після прильотів”, — сказав Москаленко.

Агентство Телевидения Новости