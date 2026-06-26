У Харківській області поліція розшукує 14-річного хлопця

На Харківщині поліція розшукує Артема Тузку, 2011 року народження. Напередодні вранці хлопець пішов із дому в Люботині та досі не повернувся.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

25 червня близько 10:00 підліток пішов із дому в місті Люботин і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети Артема Тузки: зріст близько 170 см, руде волосся, блакитні очі. З правого боку на волоссі вистрижений малюнок у вигляді блискавки. На правій руці є шрам.

На момент зникнення хлопець був одягнений у зелену футболку з жовтим написом «ЗСУ», сірі шорти та сірі крокси.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Артема Тузки, повідомити до відділення поліції №2 Харківського РУП №1 або за телефонами: 102, 068 550 99 28, 095 877 26 78.

Агентство Телевидения Новости