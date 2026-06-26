На Харківщині чоловік продавав наркотики поштою: поліція вилучила товар і зброю

Поліція Харківщини викрила 49-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків через поштові відправлення. Під час обшуку правоохоронці вилучили рослини, схожі на коноплі, висушену речовину, печиво з канабісом, обладнання для вирощування, гроші, рушниці та набої.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

24 червня працівники слідчого відділу спільно з оперативниками сектору кримінальної поліції відділу поліції № 3 ХРУП № 1 у взаємодії з управлінням боротьби з наркозлочинністю за підтримки кінологів провели комплекс слідчих та оперативних заходів, у результаті яких задокументували протиправну діяльність фігуранта.

Слідчі дії проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області.

Встановлено, що чоловік систематично здійснював збут наркотичних засобів через поштові відправлення.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили 81 рослину, схожу на коноплі, близько трьох кілограмів висушеної речовини рослинного походження, майже два кілограми печива з канабісом у вакуумному пакуванні, насіння та смолу з екстрактом канабісу.

Також правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання для вирощування нарковмісних рослин, зокрема лампи, системи поливу, ультрафіолетове освітлення, добрива, вентиляційне обладнання, інвертори та кліматичний контролер. Крім того, під час обшуку знайдено фасувальні матеріали, електронні ваги, вакууматор, грошові кошти, ймовірно отримані від незаконної діяльності, а також дві рушниці та набої.

Фігуранта затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації дій затриманого за низкою статей Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости