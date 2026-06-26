Ремонт доріг із порушеннями на 1,5 млн грн: на Харківщині підозрюють інженера технагляду

На Харківщині інженеру технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості під час контролю за ремонтом доріг у селищі Донець Ізюмського району. Фахівець прийняв роботи, які не відповідали будівельним нормам, через що громаді завдали майже 1,5 млн грн збитків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у червні 2023 року відділ житлово-комунального господарства, транспортного сполучення та благоустрою місцевої селищної ради уклав із підприємством договір. Угода стосувалася проведення капітального ремонту дорожнього покриття внутрішньоквартальних проїздів.

Контроль за процесом було доручено профільному інженеру фірми-підрядника. Однак фахівець знехтував своїми обов’язками та неналежно перевірив якість і обсяги робіт на відповідність проєктній документації.

Як з’ясувалося, влаштований верхній шар асфальтобетону не відповідав державним стандартам за показниками водонасичення, щільності та граничної міцності на тиск, а зерновий склад суміші взагалі виходив за межі встановлених норм.

Попри це інженер прийняв виконані будівельні роботи. Внаслідок цього громаді завдано збитків на суму майже 1,5 млн гривень – саме стільки було надлишково перераховано підряднику.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова фахівцю повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як зазначили в прокуратурі, підозрюваний розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки у повному обсязі. Крім того, він перерахував 150 тис. гривень на потреби Збройних Сил України.

Агентство Телевидения Новости