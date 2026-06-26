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Африканська спека йде в Україну: де температура сягне +38°

Африканська спека йде в Україну: де температура сягне +38°

В Україні наприкінці червня очікується сильна спека через надходження жаркого повітря з півночі Африки. У деяких областях температура повітря вдень підніметься до 35-38 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу в Україну 28-30 червня прийде сильна спека.

28 червня високі температури очікуються у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях. Там вдень повітря прогріється до +35…+38 °C.

29-30 червня сильна спека пошириться на Правобережжя України, де температура вдень також становитиме +35…+38 °C.

«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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