Африканська спека йде в Україну: де температура сягне +38°

В Україні наприкінці червня очікується сильна спека через надходження жаркого повітря з півночі Африки. У деяких областях температура повітря вдень підніметься до 35-38 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу в Україну 28-30 червня прийде сильна спека.

28 червня високі температури очікуються у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях. Там вдень повітря прогріється до +35…+38 °C.

29-30 червня сильна спека пошириться на Правобережжя України, де температура вдень також становитиме +35…+38 °C.

«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости