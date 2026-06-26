На Харківщині виявили браконьєра: сітками тягав рибу під час нересту

Правоохоронці викрили 56-річного мешканця села Тернуватка Берестинського району, який вирішив зайнятися незаконним рибним промислом під час нересту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, у квітні 2026 року чоловік, заздалегідь підготувавши заборонені знаряддя лову — шість рибальських сіток, прибув на авто до ставка у сусідньому селі Огіївка.

Він вийшов на воду на своєму надувному човні і встановив сітки, після чого повернувся на берег чекати улову. Того ж дня увечері браконьєр забрав знаряддя, незаконно виловивши понад 200 рибин, частина з яких занесена до Червоної книги України.

Збитки громаді складають майже 350 тис. гривень – саме такою є вартість виловлених водних біоресурсів.

Одразу після цього браконьєра викрили правоохоронці, які проїжджали повз ставок і помітили, як той знімає рибальські сітки.

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Агентство Телевидения Новости