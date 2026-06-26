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Продавця наркотиків викрили на одному з автовокзалів Харківщини

Продавця наркотиків викрили на одному з автовокзалів Харківщини

На Харківщині поліцейські викрили збувача метадону: чоловіку повідомлено про підозру.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. У ході слідства працівники поліції встановили, що 54-річний чоловік придбав заборонену речовину та зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту. Фігурант продав 24 пігулки у приміщенні автовокзалу Берестинського району, отримавши за них гроші.

На підставі зібраних доказів слідчі Берестинського РВП повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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