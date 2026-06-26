Три атаки окупантів відбили на Харківщині Сили оборони від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 63 рази атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку спроб окупантів просуватися не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку сьогодні противник тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Колісниківка, Новоплатонівка та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися в районах Ставків, Дробишевого, Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

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