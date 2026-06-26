На Харківщині розшукали зниклого неповнолітнього

Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітнього мешканця міста Люботин.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

25 червня близько 10:00 хлопець пішов із дому та не повернувся. Правоохоронці розшукали його у місті Харків на території Південного вокзалу.

Підліток пояснити причину свого зникнення не зміг.

За даними поліції, жодних протиправних дій стосовно неповнолітнього скоєно не було. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Законним опікунам хлопця поліцейські надали необхідні рекомендації та провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому, наголосивши на важливості постійного контролю за місцем перебування дитини.

Агентство Телевидения Новости