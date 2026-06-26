Спортсмен з Харківщини став чемпіоном світу з тайського боксу

Спортсмен з Харківської області Вадим Павлов став чемпіоном світу з тайського боксу.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У складі збірної команди України він виступив на чемпіонаті світу з муай-тай під егідою IFMA, який зібрав найсильніших спортсменів з усього світу. Змагання пройшли з 16 по 26 червня в Куала-Лумпур (Малайзія).

Вадим Павлов здобув перемогу у ваговій категорії до 81 кг. У загальнокомандному заліку національна збірна України посіла друге місце, виборовши шість золотих, сім срібних і шість бронзових медалей.

Агентство Телевидения Новости