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Напиляв дерев на 77 тис. гривень: на Харківщині викрито «чорного лісоруба»

Напиляв дерев на 77 тис. гривень: на Харківщині викрито «чорного лісоруба»

Поліція Харківщини викрила зловмисника на незаконній порубці дерев.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 21-річний чоловік прибув на територію Бабаївського лісництва та здійснив порубку дерев, не маючи на це відповідного дозволу.

Використовуючи бензопилу, він спиляв 7 сиророслих та 2 сухостійні дерева породи сосна.

Завдані збитки, згідно з висновком судово-економічної експертизи, становлять 77 000 гривень.

Поліцейські затримали правопорушника на місці скоєння злочину.

Слідчі ВП № 1 Харківського РУП № 1 під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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