Пішли гуляти та зникли: на Харківщині розшукали неповнолітніх брата з сестрою

Поліцейські Богодухівщини розшукали двох неповнолітніх, які зникли в різних громадах району.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

25 червня до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення про зникнення 17-річного хлопця. Неповнолітній пішов гуляти разом з рідною сестрою та іншими дітьми в селі Любівка Богодухівського району, однак у визначений час додому не повернувся.

Цього ж дня до Богодухівського РВП звернулася жителька міста Богодухів з повідомленням про зникнення своєї 15-річної доньки. Дівчина пішла на прогулянку та не повернулася додому.

Після отримання повідомлень правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи.

У результаті оперативних дій поліцейські швидко встановили місцезнаходження обох неповнолітніх. 17-річного хлопця виявили в сусідньому селі Богодухівського району, а 15-річна дівчина перебувала у своїх знайомих.

Працівники поліції провели з неповнолітніми профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Жодних подій кримінального характеру з дітьми не сталося. Після проведення профілактичних бесід їх повернули до родин.

Агентство Телевидения Новости