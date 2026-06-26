Усик заявив, що відмовляється від усіх своїх поясів

Український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) заявив, що вирішив зробити вакантними всі свої чемпіонські пояси.

Про це повідомляє Sport.UA.

«Сьогодні гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували. Друзі, я залишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є last dance», – сказав Усик.

Нагадаємо, 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет) відбулося боксерське шоу біля пірамід під назвою Glory in Giza. Головною подією вечора став поєдинок між українським чемпіоном Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Поєдинок непросто складався для українця, але Олександр знайшов свій момент в 11-му раунді і зміг нокаутувати суперника.

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