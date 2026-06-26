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У Венесуелі після землетрусів вже знайдено понад 500 загиблих
Кількість загиблих унаслідок сильних землетрусів у Венесуелі знову зросла і перевищила 500 людей.
Як пише Кореспондент, про це повідомило The Associated Press.
«Кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 589 людей, ще 2980 дістали травм», – йдеться у повідомленні з посиланням на тимчасового президента країни Делсі Родрігес.
Глва держави зазначила, що рятувальні операції та пошук людей під завалами ще тривають.
За словами Родрігес, штат Ла-Гуайра, який постраждав найбільше, взято під військовий контроль. Спеціальні бригади розподіляють їжу та воду.