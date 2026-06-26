Поверталася з дитячого табору, та самостійно залишила місце збору: у Харкові розшукали неповнолітню дитину

Поліцейські Харкова розшукали 10-річну дівчину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

26 червня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про зникнення 10-річної дівчинки на Привокзальній площі. Дитина перебувала у складі групи, яка поверталася з дитячого табору, однак самостійно залишила місце збору, не повідомивши про це супроводжуючих.

На пошуки дівчинки негайно були залучені працівники відділення поліції № 1 Харківського РУП № 3. Правоохоронці склали орієнтування, проінформували всі територіальні підрозділи області та розпочали комплекс першочергових пошукових заходів.

Завдяки злагодженим та професійним діям поліцейських під координацією керівництва підрозділу дитину оперативно розшукали. Дівчина знаходилась на іншій станції метро.

Жодних противних дій щодо дитини не скоєно. Розшукувану повернули батькам.

Агентство Телевидения Новости