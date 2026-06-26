Рятувальники показали наслідки влучання БпЛА по АЗС у Харкові

Рятувальники ліквідували наслідки удару БпЛА по території АЗС.

Жертв та постраждалих немає, повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, внаслідок удару російського FPV-дрона по будівлі магазину на території автозаправної станції у Шевченківському районі Харкова сталося займання утеплювача будівлі на площі 10 кв. м.

До ліквідації наслідків удару залучалися два відділення пожежно-рятувальної служби та психологи ДСНС.

Агентство Телевидения Новости