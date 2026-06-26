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Рятувальники показали наслідки влучання БпЛА по АЗС у Харкові
Рятувальники ліквідували наслідки удару БпЛА по території АЗС.
Жертв та постраждалих немає, повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
За даними рятувальників, внаслідок удару російського FPV-дрона по будівлі магазину на території автозаправної станції у Шевченківському районі Харкова сталося займання утеплювача будівлі на площі 10 кв. м.
До ліквідації наслідків удару залучалися два відділення пожежно-рятувальної служби та психологи ДСНС.