На Харківщині викрито чоловіка, який викрадав з будинків майно громадян

Поліцейські викрили чоловіка, причетного до серії крадіжок на території Харківського району

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Слідством встановлено, що з січня по вересень 2025 року 35-річний чоловік проникав до приватних будинків, господарських споруд та інших приміщень на території Харківського району.

Звідти він викрадав електроінструменти, генератори, побутову техніку, будівельне обладнання, садовий інвентар та інше майно громадян.

У результаті проведених слідчих та оперативних заходів поліцейські зібрали докази причетності правопорушника до низки епізодів злочинної діяльності. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 400 тисяч гривень.

Слідчі відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости