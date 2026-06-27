Вночі на Полтавщині розбився літак МіГ-29, пілот катапультувався

Уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині.

Про це повідомляють у Повітряних Силах.

«Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости