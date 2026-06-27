15 ножових ударів після алкогольної вечірки: на Харківщині затримано зловмисника

Завдав знайомому смертельні ножові поранення: на Харківщині слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні вбивства.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У травні неподалік лісу на території Харківського району було знайдено тіло чоловіка з численними пораненнями.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативниками ВП № 3 Харківського РУП № 1 спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили, що до злочину причетний місцевий мешканець.

Слідчі встановили, що знайомі чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, під час якого 72-річний зловмисник вдарив знайомого по голові. Коли чоловік пішов додому, нападник наздогнав його та наніс 15 ножових ударів. Від отриманих травм постраждалий помер.

26 червня слідчі ВП № 3 ХРУП № 1 під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости