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27.06.2026 17:06
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В Україну з російського полону повернулось ще семеро цивільних

В Україну з російського полону повернулось ще семеро цивільних

Додому повернулися цивільні українці з незаконного утримання росією.

Про це повідомляє Омбудсман Лубінець Дмитро.

Звільнені з полону українці віком від 35 до 66 років, яких незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської (Бучанський район), Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Одного із українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України. Іншого українця – по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

«Серед звільнених також — доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше», – зазначив Лубінець.

Агентство Телевидения Новости

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