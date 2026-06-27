З початку доби на Харківщині ЗСУ відбили чотири атаки окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 27.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 57 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Караїчне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти два рази атакували позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 10 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку наступальних дій окупнтів не зафіксовано.

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