Другое
Перейти к списку новостей
27.06.2026 17:23
Просмотров: 104

З початку доби на Харківщині ЗСУ відбили чотири атаки окупантів

З початку доби на Харківщині ЗСУ відбили чотири атаки окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 27.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 57 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Караїчне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти два рази атакували позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 10 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку наступальних дій окупнтів не зафіксовано.

Більш розширена інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 