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27.06.2026 18:03
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Укрзалізниця повідомила про затримку низки приміських поїздів Харківщини

Укрзалізниця повідомила про затримку низки приміських поїздів Харківщини

На Харківщині через безпекову ситуацію затримуються приміські потяги.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Регіональний поїзд №853 Харків-Пасажирський – Дніпро-Головний прямує від станції Мерефа на 1 годину 15 хвилин пізніше від графіка», – йдеться у повідомленні.Причина затримки – безпекова зупинка.

«Безпекова ситуація на Харківщині вплинула на рух інших приміських поїздів», – наголошують у компанії.

Поїзд №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський +2 години 10 хвилин понад графік.

Поїзд №6915 Харків-Пасажирський – Огульці + 2 години понад графік.

«У регіоні можливі безпекові зупинки інших рейсів. Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах та дбати про свою безпеку», – наголошують залізничники.

Агентство Телевидения Новости

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