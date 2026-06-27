Другое
Перейти к списку новостей
27.06.2026 19:06
Просмотров: 105

Одна автівка протаранила іншу, яка й наїхала на чоловіка: поліція встановлює обставини ДТП на Харківщині

Одна автівка протаранила іншу, яка й наїхала на чоловіка: поліція встановлює обставини ДТП на Харківщині

На Харківщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій постраждав чоловік.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Автопригода сталася 26 червня близько 15:00 у Берестинському районі. 

Попередньо встановлено, що 57-річний водій автомобіля Ford Transit не впорався з керуванням та врізався в припаркований автомобіль Volkswagen, який використовувався під час проведення дорожніх робіт. Від удару транспортний засіб неконтрольовано змістився та наїхав на чоловіка, який перебував перед автомобілем.

За даними поліції, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

За фактом події слідчі Берестинського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 