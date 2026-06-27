У Харкові сьогодні трамваї №23, 27 та тролейбус №34 припинять рух раніше

Рух трамваїв №23, 27 та тролейбуса №34 сьогодні, 27 червня, завершиться раніше через проведення робіт АТ «Харківобленерго».

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, скасовуються такі вечірні рейси:

– трамвай №23: о 21:40 від розворотного кола «602 мікрорайон»;– трамвай №27: о 21:20 від розворотного кола «Новожанове» та о 21:56 від розворотного кола «Салтівське»;– тролейбус №34: о 21:43 від розворотного кола «Вул. Нескорених» та о 22:01 від розворотного кола «Східна Салтівка».

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