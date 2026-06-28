Землетрус у Венесуелі: кількість загиблих перевищила 1400, сотні людей заблоковані під завалами

Кількість загиблих унаслідок руйнівного подвійного землетрусу у Венесуелі, що стався 24 червня, перевищила 1400 людей. Понад 55 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters.

Рятувальні команди продовжують пошуки тих, хто вижив, у найбільш постраждалих прибережних районах. Рятувальники працюють у Ла-Гуайрі та частинах Каракаса, де родини й волонтери вже кілька днів витягують із-під завалів людей і тіла загиблих.

До Венесуели прибули понад 1600 іноземних рятувальників, додаткові команди перебувають у дорозі. Землетруси сталися в середу та спричинили сотні афтершоків.

В одному з найбільш постраждалих районів Ла-Гуайри, Карабальєді, американські гелікоптери доставляли рятувальні команди до посадкової зони.

Влада продовжує обмежувати доступ до Ла-Гуайри та контролює головну дорогу з Каракаса. Посадовці пояснюють це тим, що транспорт уповільнює рух автомобілів екстрених служб. Цивільним, які не входять до офіційних рятувальних команд, потрібні перепустки для проходження блокпостів.

Уряд заявляв про сотні зниклих безвісти або заблокованих під завалами. Водночас понад 55 тисяч людей вказані як такі, що не виходять на зв’язок, на сайті, який просуває опозиція країни.

Геологічна служба США оцінила, що внаслідок землетрусів магнітудою 7,2 і 7,5 можливі понад 10 тисяч смертей. У такому разі ці землетруси можуть стати одними з найсмертоносніших у Латинській Америці за останнє століття.

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