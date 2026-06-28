Туристичний сезон у Криму провалився, з «Артека» евакуювали дітей

В окупованому Криму туристичний сезон фактично провалився, а проблеми з безпекою та логістикою впливають на кількість охочих відпочивати на півострові.

Про це заявив генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі Новини.LIVE.

На курортах півострова фіксують недобір туристів, а частина людей, які приїхали, вже залишає Крим.

«Уже сьогодні по всіх курортах діє недобір. Мало того, хто приїхав – виїжджає. Інформація розійшлася по всій росії, і ніхто не буде ризикувати туди їхати», – сказав Маломуж.

Він зазначив, що проблеми з безпекою та логістикою ускладнюють використання Криму як демонстрації російського контролю над півостровом.

«Перекриття логістики з материка і через Керченський міст – це вже серйозний фактор. Він буде діяти не лише на цивільних, а й на військових. В них нема виходу, і довго триматися вони там не зможуть», – заявив генерал.

Тим часом у російському міністерстві освіти повідомили про завершення організованого виїзду дітей із міжнародного дитячого центру «Артек» через тимчасове «припинення літньої оздоровчої кампанії». Дітей направили додому або до оздоровчих таборів Краснодарського краю.

Також у міносвіти рф заявили, що у трьох заміських таборах Криму залишаються діти з різних регіонів росії. Їхній виїзд триває: частина дітей їде з батьками, частина – організованими групами.

У Севастополі поки що літній відпочинок триває, працюють пришкільні та заміські табори.

Агентство Телевидения Новости