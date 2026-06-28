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Житель Харківщини обдурив власника мотоцикла та перепродав транспорт

Житель Харківщини обдурив власника мотоцикла та перепродав транспорт

У Харківській області чоловік заволодів мотоциклом – показав власнику нібито банківський переказ, заявивши, що платіж ще перевіряє банк. Згодом зловмисник перепродав мотоцикл.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

28-річний житель Лозівського району знайшов в інтернеті оголошення про продаж мотоцикла та домовився з власником про зустріч. Під час огляду транспорту чоловік погодився купити мотоцикл за 55 тисяч гривень і показав продавцю нібито здійснений банківський переказ. Він пояснив, що платіж перебуває на перевірці банку, після чого отримав ключі та мотоцикл.

Згодом чоловік продав транспортний засіб, а отримані гроші витратив. Поліцейські встановили місцеперебування мотоцикла та особу зловмисника. Транспорт вилучили й повернули законному власнику.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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