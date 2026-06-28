До Дня Конституції Синєгубова нагородили орденом Богдана Хмельницького

Президент України Володимир Зеленський відзначив голову Харківської ОВА Олега Синєгубова орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Відповідний указ №532/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України.

У документі зазначено, що нагороду присвоєні за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.

На офіційному порталі Верховної Ради України вказано, що орден Богдана Хмельницького II ступеня – це державна нагорода України, що має три ступені (найвищий – I). Нею відзначають військовослужбовців та працівників силових структур за особисту мужність, самовідданість і хоробрість, виявлені під час захисту державного суверенітету та зміцнення обороноздатності України.

Агентство Телевидения Новости