На місці поваленого Леніна у Києві може з’явитися пам’ятник Мазепі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Києві планують встановити повноцінний пам’ятник гетьману і меценату Івану Мазепі. За його словами, він має постати на місці пам’ятника Леніну, який знесли під час Революції гідності.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на території Києво-Печерської лаври з нагоди Дня Конституції України, пише hromadske.

Погруддя Івана Мазепи До Дня Конституції встановили на території Києво-Печерської лаври. Зеленський заявив, що “масштаб цієї постаті” заслуговує на повноцінний пам’ятник у Києві.

«Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка, і я впевнений, що там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», – заявив президент.

Пам’ятник Володимиру Леніну стояв на бульварі Тараса Шевченка, на розі з вулицею Хрещатик навпроти Бессарабського ринку, з 1946 року.

8 грудня 2013 року, на початку Революції гідності, протестувальники знесли пам’ятник.

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