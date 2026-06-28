Армія рф здійснила п’ять штурмів на Харківщині, два бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 червня. Триває 1586 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти атакували позиції Сил оборони 82 рази.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Вільча. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні російські військові два рази атакували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости