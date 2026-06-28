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Армія рф здійснила п’ять штурмів на Харківщині, два бої тривають
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 червня. Триває 1586 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби окупанти атакували позиції Сил оборони 82 рази.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Вільча. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку сьогодні російські військові два рази атакували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.