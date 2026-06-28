Лікарі, науковці й освітяни: жителів Харківщини відзначили до Дня Конституції

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України відзначив жителів Харківщини державними нагородами та почесними званнями. Серед нагороджених – представники обласної влади, місцевих адміністрацій, освіти, науки, медицини, культури та залізничної галузі.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Почесні звання присвоєно:

викладачеві Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського Артему Вусику – «Заслужений діяч мистецтв України»;ректорам Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Юрію Бойчуку та Українського державного університету залізничного транспорту Сергію Панченку – «Заслужений діяч науки і техніки України»;раднику ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Володимиру Величку – «Заслужений економіст України»;директорці Дергачівської центральної районної лікарні Світлані Бережній та лікарці Харківської міської багатопрофільної лікарні № 18 Марині Курінній – «Заслужений лікар України»;завідувачеві лабораторії Навчально-наукового інституту № 2 ХНУВС Костянтину Бугайчуку та завідувачці кафедри Державного біотехнологічного університету Вікторії Гросул – «Заслужений працівник освіти України».

Державними відзнаками також нагороджено:

заступницю начальника Харківської ОВА Віту Ковальську – орденом княгині Ольги III ступеня;начальницю Чугуївської міської військової адміністрації Галину Мінаєву – орденом княгині Ольги I ступеня;професора ХНУ імені В. Н. Каразіна Віля Бакірова та головного інженера регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Романа Прокоп’єва – орденом «За заслуги» III ступеня.

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