ДПСУ показала чотирилапих побратимів підрозділу «Стрікс»

Державна прикордонна служба України показала чотирилапих «побратимів» підрозділу безпілотних систем «Стрікс».

Про життя котів у бліндажах розповіли у РУБпАК «Стрікс».

За словами військових, тварини з’являються на позиціях «нізвідки», швидко звикають до бліндажного побуту і стають повноцінною частиною підрозділу.

«Наші чотирилапі побратими – це не просто «антимишача служба», хоча продовольчі склади вони захищають надійно. Це наш особистий куточок затишку під час виснажливих чергувань», – йдеться в повідомленні.

Захисники додали, що після важких виїздів тварини допомагають бійцям швидше відновитися.

«Коли повертаєшся після важкого виїзду, а на кейсі з обладнанням тебе чекає це муркотливе підкріплення – втома минає швидше», – зазначили прикордонники.

Агентство Телевидения Новости