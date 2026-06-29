Золоту нагороду на турнірі з легкої атлетики виборов український спортсмен

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув золоту медаль срібної серії світового легкоатлетичного туру в Польщі.

Про це повідомляє Чемпіон.

Вже з другої спроби уродженець Запоріжжя перевершив усіх своїх опонентів, метнувши молот на 77,85 метрів. У четвертій спробі він покращив свій результат до 77,97 метрів, а останній кидок 26-річного українця досяг 77,99 метрів.

Друге місце на подіумі посів польський метальник Павел Файдек, його найкращий кидок склав 77,47 метра. Трійку лідерів закрив Томас Мардал із результатом 76,95 метрів.

Результати турніру (метання молота, чоловіки).

Михайло Кохан (Україна) – 77,99 мПавел Файдек (Польща) – 77,47 мТомас Мардал (Норвегія) – 76,95 м

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