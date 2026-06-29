14 атак окупантів відбили ЗСУ на Харківщині протягом доби

Оперативна інформація станом на 8:00 29.06.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караїчне та Вільча.

На Куп’янському напрямку росіяни шість разів атакували в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник 21 раз намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

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