Диктатор путін розповів, як відкинув пропозицію України обмежити війну

Диктатор володимир путін заявив, що Україна нібито пропонувала обмежити зону активних бойових дій лише тими областями, де наразі тривають бої (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська). Але ця пропозиція була відкинута.

Як пише Кореспондент, про це путін заявив у неділю, 28 червня, в інтерв’ю російському виданню Вести.

Господар Кремля завив, що обмеження зони активних бойових дій стало би для української армії «порятунком» в умовах, які він назвав «нехваткою особового складу».

За словами путіна, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило б ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків та зміцнити оборону.

Також він заявив, що російським окупантам нібито залишилося трохи більше 10 км до українського міста Суми, а до Куп’янська – всього 2,5-5 км.

При цьому глава Кремля поспішив запевнити, що нібито «якихось політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає».

Крім того, путін згадав про Червоний Лиман, Слов’янськ, до якого, за його словами, «залишається приблизно 8-9 кілометрів», та Краматорськ, до якого «всього 4 кілометри».

За його словами, головне завдання росії – остаточне «звільнення» Донбасу.

Агентство Телевидения Новости