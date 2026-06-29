Сили ППО цієї ночі збили 82 БпЛА росіян

У ніч на 29 червня (з 18:00 28 червня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 російських БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Агентство Телевидения Новости