Канада на останніх хвилинах вирвала перемогу над ПАР та пройшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 стартувала стадія плейоф. Вперше в історії Мундіалів боротьба за трофей розпочинається з 1/16 фіналу.

Про це повідомляє Чемпіон.

У стартовому матчі цієї стадії зустрілися другі команди груп A та B – збірні Південної Африки й Канади.

Збірна Канади вирвала перемогу над ПАР в межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Південна Африка – Канада 0:1

У наступному матчі на світовій першості канадці зустрінуться з переможцем пари Нідерланди – Марокко. Поєдинок відбудеться 30 червня та розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Сітка плей-оф ЧС-2026

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