На Харківщині внаслідок авіаудару рф під час евакуації загинув працівник поліції

Під час евакуації мирного населення на Харківщині внаслідок авіаудару окупантів загинув працівник поліції, поранена поліцейська та четверо цивільних.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 28 червня російські війська завдали авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб по околицях села Кирилівка Чугуївського району Харківської області.

У момент обстрілу співробітники відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснювали евакуацію мирного населення. Під час виконання службових обов’язків під удар потрапив службовий автомобіль поліцейських.

Унаслідок атаки загинув поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами Роман Комаров. Ще одна поліцейська – інспектор сектору ювенальної превенції – отримала тяжкі поранення та була госпіталізована до реанімаційного відділення.

Також внаслідок російського авіаудару під час евакуації мирного населення поранення отримали четверо цивільних чоловіків 27, 28, 43 та 44 років. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости