На Харківщині чоловік до смерті побив дружину через ревнощі

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 64-річному чоловіку за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 27 червня у селищі Краснокутськ Богодухівського району. Подружжя перебувало вдома. Під час вечері, коли чоловік вживав алкогольні напої, між ним та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів.

У розпалі конфлікту підозрюваний вдарив жінку кулаком в обличчя. Від удару вона впала на підлогу, після чого чоловік продовжив завдавати їй численних ударів руками по голові.

Після побиття він не викликав медиків і не надав потерпілій жодної допомоги. Залишивши дружину у безпорадному стані, він пішов спати.

Лише наступного дня чоловік повернувся до кухні, де виявив жінку без ознак життя.

Сторона обвинувачення у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости