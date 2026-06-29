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Вночі окупанти били по Дергачівщині: пошкоджено обладнання АЗС

Вночі окупанти били по Дергачівщині: пошкоджено обладнання АЗС

Сьогодні зранку росіяни кілька разів били безпілотниками по Дергачах і Безруках.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«О 3:30 ворожий FPV-дрон поцілив у приватний будинок у Безруках, пошкодивши його дах», – написав Задоренко у Телеграм.

За його словами, близько 4:00 росіяни вдарили «молнією» по АЗС у Дергачах. Унаслідок удару було пошкоджено обладнання автозаправної станції, наразі вона не працює.

«Це другий цілеспрямований удар по АЗС у нашому місті за останні дві доби», – зазначив Задоренко.

За його словами, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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