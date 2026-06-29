Сегодня 11:24
Просмотров: 76
Вночі окупанти били по Дергачівщині: пошкоджено обладнання АЗС
Сьогодні зранку росіяни кілька разів били безпілотниками по Дергачах і Безруках.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«О 3:30 ворожий FPV-дрон поцілив у приватний будинок у Безруках, пошкодивши його дах», – написав Задоренко у Телеграм.
За його словами, близько 4:00 росіяни вдарили «молнією» по АЗС у Дергачах. Унаслідок удару було пошкоджено обладнання автозаправної станції, наразі вона не працює.
«Це другий цілеспрямований удар по АЗС у нашому місті за останні дві доби», – зазначив Задоренко.
За його словами, в обох випадках обійшлося без постраждалих.