Троє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дроном у Чугуївському районі

Вранці 29 червня близько військові рф поцілили безпілотником по Старосалтівській громаді Чугуївського району.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Внаслідок влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль постраждали троє мирних жителів.

За даними поліції, поранення отримали дві 69-річні жінки та 72-річний чоловік. Одна з жінок зазнала поранення голови, інша жінка та чоловік отримали контузії. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, одну з жінок госпіталізовано до медичного закладу.

На місце події виїхали поліцейські для документування наслідків ворожого удару.

За фактом чергового воєнного злочину, вчиненого військовими росії, відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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