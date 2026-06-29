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Жительку Харківщини підозрюють у розповсюдженні порнографії за участі малолітньої доньки

Жительку Харківщини підозрюють у розповсюдженні порнографії за участі малолітньої доньки

Жителька Харківської області організовувала онлайн-трансляції на стримінгових платформах для дорослих і залучала до них неповнолітню доньку. Експлуатація дитини почалася, коли їй було близько 10-11 років.  Підозрювана є матір’ю трьох неповнолітніх дітей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, матір примушувала дівчинку до дій сексуального характеру перед камерою. Надалі ці матеріали поширювали в інтернеті, зокрема в мережі DarkNet.

Дії жінки кваліфіковано за фактами вчинення дій сексуального характеру щодо малолітньої особи без проникнення в тіло та виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії (ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 301-1 КК України).

За клопотанням ювенального прокурора суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 500 тис. грн застави.

Усіх неповнолітніх дітей вилучено з небезпечного середовища. Наразі вони перебувають у лікарні та проходять обстеження. Вирішується питання щодо їх влаштування до дитячого будинку сімейного типу.

Агентство Телевидения Новости

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