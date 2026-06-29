На Харківщині затримали диверсанта, який намагався підпалити об’єкти Укрзалізниці

Жителя Харківщини затримали за спробу вчинити диверсію на об’єктах Укрзалізниці за завданням російської воєнної розвідки. Чоловік планував підпалити релейні шафи, які забезпечують рух залізничного транспорту у передмісті Харкова.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, до замаху на диверсію причетний 42-річний місцевий різноробочий. Чоловік намагався знищити критично важливе обладнання Укрзалізниці. Винагородою мала стати сплата боргу фігуранту з боку давнього знайомого з окупованого Донецька. Ним виявився бойовик так званого «спецназа днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру ще з 2014 року.

Через популярний месенджер підозрюваний отримував завдання, спрямовані на підпал об’єктів, що мають народногосподарське та оборонне значення.

За інструкціями російського бойовика фігурант підготувався до реалізації підпалу релейних шаф, які забезпечують безперебійний рух залізничного транспорту у передмісті Харкова. Встановлено, що він придбав бензин, моторну оливу та сірники, виготовив легкозаймисту суміш і прибув до місця розташування стратегічно важливих для Укрзалізниці та держави об’єктів.

«Метою їхніх дій було послаблення обороноздатності держави та залякування місцевого населення. Завдяки діям правоохоронців диверсанту не вдалося досягти необхідного результату – повного знищення релейних шаф», – зазначили в СБУ.

Ще одним злочином фігуранта, за який у липні 2025 року колегія суддів визнала його винним та засудила до 15-річного ув’язнення з конфіскацією майна, був теракт проти українського військовослужбовця. Засуджений агент разом зі своїми спільниками вистежив місце паркування автомобіля захисника, заклав під нього саморобний вибуховий пристрій та привів його в дію. Внаслідок вибуху воїн ЗСУ отримав тяжкі поранення.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (закінчений замах на диверсію, вчинену в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости